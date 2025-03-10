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Globe Derivative Exchange 价格 (GDT)

USD

Globe Derivative Exchange (GDT) 实时价格图表

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今天 Globe Derivative Exchange (GDT) 的价格

今天 Globe Derivative Exchange (GDT) 的实时价格为 0.00330402 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。GDT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Globe Derivative Exchange 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.09 USD
- Globe Derivative Exchange 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Globe Derivative Exchange (GDT) 价格表现 USD

今天内，Globe Derivative Exchange 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Globe Derivative Exchange 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0008744799
在过去60天内，Globe Derivative Exchange 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0005716849
在过去90天内，Globe Derivative Exchange 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.000742892802011323

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0008744799-26.46%
60天$ +0.0005716849+17.30%
90天$ +0.000742892802011323+29.01%

Globe Derivative Exchange (GDT) 价格分析

Globe Derivative Exchange 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
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$ 1.79
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Globe Derivative Exchange (GDT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 3.09
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Globe Derivative Exchange (GDT) 资源

白皮书
官网

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GDT 兑换为当地货币

1 GDT 兑换 AUD
A$0.0052203516
1 GDT 兑换 GBP
0.0025440954
1 GDT 兑换 EUR
0.0030396984
1 GDT 兑换 USD
$0.00330402
1 GDT 兑换 MYR
RM0.0145707282
1 GDT 兑换 TRY
0.1204645692
1 GDT 兑换 JPY
¥0.4891932012
1 GDT 兑换 RUB
0.2942560212
1 GDT 兑换 INR
0.2879123028
1 GDT 兑换 IDR
Rp54.1642536288
1 GDT 兑换 PHP
0.188989944
1 GDT 兑换 EGP
￡E.0.1674477336
1 GDT 兑换 BRL
R$0.0190972356
1 GDT 兑换 CAD
C$0.0047247486
1 GDT 兑换 BDT
0.4018679526
1 GDT 兑换 NGN
5.006085903
1 GDT 兑换 UAH
0.1363238652
1 GDT 兑换 VES
Bs0.21145728
1 GDT 兑换 PKR
Rs0.9262489668
1 GDT 兑换 KZT
1.622769423
1 GDT 兑换 THB
฿0.111510675
1 GDT 兑换 TWD
NT$0.1085040168
1 GDT 兑换 CHF
Fr0.0028744974
1 GDT 兑换 HKD
HK$0.0256722354
1 GDT 兑换 MAD
.د.م0.0321481146
1 GDT 兑换 MXN
$0.066906405