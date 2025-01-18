GlobalChainZ 价格 (GCZ)
今天 GlobalChainZ (GCZ) 的实时价格为 0.075335 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。GCZ 兑换 USD 的价格为实时更新。
GlobalChainZ 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 240.14K USD
- GlobalChainZ 当天价格变化为 +1.45%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，GlobalChainZ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0010787。
在过去30天内，GlobalChainZ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0029061982。
在过去60天内，GlobalChainZ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0111818610。
在过去90天内，GlobalChainZ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.02626040719863248。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.0010787
|+1.45%
|30天
|$ +0.0029061982
|+3.86%
|60天
|$ +0.0111818610
|+14.84%
|90天
|$ +0.02626040719863248
|+53.51%
GlobalChainZ 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.03%
+1.45%
+7.84%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
GlobalChainZ is a fully operational decentralized supercomputing network. GlobalChainZ connects non-interoperable networks utilizing its own off-chain protocol to overcome current scalability issues of blockchains to directly challenge the entrenched oligopoly dominating cloud computing.
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|1 GCZ 兑换 AUD
A$0.12128935
|1 GCZ 兑换 GBP
￡0.0617747
|1 GCZ 兑换 EUR
€0.07307495
|1 GCZ 兑换 USD
$0.075335
|1 GCZ 兑换 MYR
RM0.3390075
|1 GCZ 兑换 TRY
₺2.66911905
|1 GCZ 兑换 JPY
¥11.77260045
|1 GCZ 兑换 RUB
₽7.72108415
|1 GCZ 兑换 INR
₹6.5225043
|1 GCZ 兑换 IDR
Rp1,234.9998024
|1 GCZ 兑换 PHP
₱4.41086425
|1 GCZ 兑换 EGP
￡E.3.796884
|1 GCZ 兑换 BRL
R$0.4595435
|1 GCZ 兑换 CAD
C$0.1084824
|1 GCZ 兑换 BDT
৳9.1532025
|1 GCZ 兑换 NGN
₦117.34405605
|1 GCZ 兑换 UAH
₴3.17235685
|1 GCZ 兑换 VES
Bs4.06809
|1 GCZ 兑换 PKR
Rs21.0018913
|1 GCZ 兑换 KZT
₸39.9863113
|1 GCZ 兑换 THB
฿2.59077065
|1 GCZ 兑换 TWD
NT$2.47776815
|1 GCZ 兑换 CHF
Fr0.06855485
|1 GCZ 兑换 HKD
HK$0.5861063
|1 GCZ 兑换 MAD
.د.م0.7563634