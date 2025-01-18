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GlobalChainZ 价格 (GCZ)

USD

GlobalChainZ (GCZ) 实时价格图表

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+1.40%(1D)

今天 GlobalChainZ (GCZ) 的价格

今天 GlobalChainZ (GCZ) 的实时价格为 0.075335 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。GCZ 兑换 USD 的价格为实时更新。
GlobalChainZ 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 240.14K USD
- GlobalChainZ 当天价格变化为 +1.45%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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GlobalChainZ (GCZ) 价格表现 USD

今天内，GlobalChainZ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0010787
在过去30天内，GlobalChainZ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0029061982
在过去60天内，GlobalChainZ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0111818610
在过去90天内，GlobalChainZ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.02626040719863248

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0010787+1.45%
30天$ +0.0029061982+3.86%
60天$ +0.0111818610+14.84%
90天$ +0.02626040719863248+53.51%

GlobalChainZ (GCZ) 价格分析

GlobalChainZ 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.072851
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$ 0.085509
$ 0.085509$ 0.085509

$ 0.094256
$ 0.094256$ 0.094256

+0.03%

+1.45%

+7.84%

GlobalChainZ (GCZ) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 240.14K
$ 240.14K$ 240.14K

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什么是GlobalChainZ (GCZ)

GlobalChainZ is a fully operational decentralized supercomputing network. GlobalChainZ connects non-interoperable networks utilizing its own off-chain protocol to overcome current scalability issues of blockchains to directly challenge the entrenched oligopoly dominating cloud computing.

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GlobalChainZ (GCZ) 资源

官网

大家还在问：关于 GlobalChainZ (GCZ) 的其他问题

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GCZ 兑换为当地货币

1 GCZ 兑换 AUD
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1 GCZ 兑换 GBP
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1 GCZ 兑换 EUR
0.07307495
1 GCZ 兑换 USD
$0.075335
1 GCZ 兑换 MYR
RM0.3390075
1 GCZ 兑换 TRY
2.66911905
1 GCZ 兑换 JPY
¥11.77260045
1 GCZ 兑换 RUB
7.72108415
1 GCZ 兑换 INR
6.5225043
1 GCZ 兑换 IDR
Rp1,234.9998024
1 GCZ 兑换 PHP
4.41086425
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R$0.4595435
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C$0.1084824
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117.34405605
1 GCZ 兑换 UAH
3.17235685
1 GCZ 兑换 VES
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1 GCZ 兑换 PKR
Rs21.0018913
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