Global X Copper Miners xStock 今日价格

Global X Copper Miners xStock (COPXX) 今日实时价格为 $ 86.4，过去 24 小时内变化了 2.69%。当前 COPXX 兑 USD 的汇率为 $ 86.4 每 COPXX。

Global X Copper Miners xStock 目前市值在 $ 380,256 排名第 #-，流通供应量为 4.40K COPXX。过去 24 小时内，COPXX 的交易价格在 $ 85.12（低点）和 $ 88.79（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 91.7，而历史最低价为 $ 72.38。

短期表现方面，COPXX 在过去一小时内波动了 +0.07%，过去7 天内波动了 -0.01%。过去一天，总交易量达到 $ 3.42K。

Global X Copper Miners xStock（COPXX）市场信息

市值 $ 380.26K$ 380.26K $ 380.26K 成交量（24H） $ 3.42K$ 3.42K $ 3.42K 完全稀释市值 $ 87.89M$ 87.89M $ 87.89M 流通量 4.40K 4.40K 4.40K 总供应量 1,017,154.060059472 1,017,154.060059472 1,017,154.060059472

Global X Copper Miners xStock 的当前市值为 $ 380.26K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.42K。COPXX 的流通量为 4.40K，总供应量是 1017154.060059472，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 87.89M。