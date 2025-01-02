Global Coin Research 价格 (GCR)
今天 Global Coin Research (GCR) 的实时价格为 0.248247 USD。目前其市值为 $ 2.48M USD。GCR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Global Coin Research 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 917.94 USD
- Global Coin Research 当天价格变化为 +1.18%
- 其循环供应量为 10.00M USD
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今天内，Global Coin Research 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00289356。
在过去30天内，Global Coin Research 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0150183973。
在过去60天内，Global Coin Research 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0208385482。
在过去90天内，Global Coin Research 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00025626744197304。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00289356
|+1.18%
|30天
|$ -0.0150183973
|-6.04%
|60天
|$ -0.0208385482
|-8.39%
|90天
|$ -0.00025626744197304
|-0.10%
Global Coin Research 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.01%
+1.18%
-3.49%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Global Coin Research is a social currency (cryptocurrency) for the Global Coin Research community of readers, writers and community members. The end goal for the $GCR token is to create a community whereby writers and contributors in the GCR community are supported directly by the consumers. The core of the community are these attributes: 1) Curious; 2) Entrepreneurial; 3) Supportive; 4) Inclusive; 5)Integrous; 6)Crypto native and crypto explorers
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|1 GCR 兑换 AUD
A$0.3971952
|1 GCR 兑换 GBP
￡0.1985976
|1 GCR 兑换 EUR
€0.23831712
|1 GCR 兑换 USD
$0.248247
|1 GCR 兑换 MYR
RM1.10966409
|1 GCR 兑换 TRY
₺8.76560157
|1 GCR 兑换 JPY
¥38.99463876
|1 GCR 兑换 RUB
₽27.67705803
|1 GCR 兑换 INR
₹21.28469778
|1 GCR 兑换 IDR
Rp4,003.98331041
|1 GCR 兑换 PHP
₱14.37598377
|1 GCR 兑换 EGP
￡E.12.60598266
|1 GCR 兑换 BRL
R$1.57636845
|1 GCR 兑换 CAD
C$0.35747568
|1 GCR 兑换 BDT
৳29.6655165
|1 GCR 兑换 NGN
₦384.28139106
|1 GCR 兑换 UAH
₴10.44126882
|1 GCR 兑换 VES
Bs12.660597
|1 GCR 兑换 PKR
Rs69.14920185
|1 GCR 兑换 KZT
₸130.31229771
|1 GCR 兑换 THB
฿8.50494222
|1 GCR 兑换 TWD
NT$8.16484383
|1 GCR 兑换 CHF
Fr0.2234223
|1 GCR 兑换 HKD
HK$1.92887919
|1 GCR 兑换 MAD
.د.م2.5072947