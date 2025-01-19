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GlitzKoin 价格 (GTN)

USD

GlitzKoin (GTN) 实时价格图表

$0.0103948
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-5.70%(1D)

今天 GlitzKoin (GTN) 的价格

今天 GlitzKoin (GTN) 的实时价格为 0.0103948 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。GTN 兑换 USD 的价格为实时更新。
GlitzKoin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.38 USD
- GlitzKoin 当天价格变化为 -5.73%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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GlitzKoin (GTN) 价格表现 USD

今天内，GlitzKoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00063281135106028
在过去30天内，GlitzKoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0041819746
在过去60天内，GlitzKoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0085424248
在过去90天内，GlitzKoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.02721437702093905

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00063281135106028-5.73%
30天$ +0.0041819746+40.23%
60天$ -0.0085424248-82.17%
90天$ -0.02721437702093905-72.36%

GlitzKoin (GTN) 价格分析

GlitzKoin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00831129
$ 0.00831129$ 0.00831129

$ 0.01133286
$ 0.01133286$ 0.01133286

$ 7.29
$ 7.29$ 7.29

-0.19%

-5.73%

-35.06%

GlitzKoin (GTN) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 1.38
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0.00
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什么是GlitzKoin (GTN)

Integrating the latest blockchain technology into the diamond industry supply chain. Changing the landscape of the $90 billion Diamond Industry, one diamond at a time.

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GlitzKoin (GTN) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 GlitzKoin (GTN) 的其他问题

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GTN 兑换为当地货币

1 GTN 兑换 AUD
A$0.016735628
1 GTN 兑换 GBP
0.008523736
1 GTN 兑换 EUR
0.010082956
1 GTN 兑换 USD
$0.0103948
1 GTN 兑换 MYR
RM0.0467766
1 GTN 兑换 TRY
0.368287764
1 GTN 兑换 JPY
¥1.624395396
1 GTN 兑换 RUB
1.065363052
1 GTN 兑换 INR
0.899981784
1 GTN 兑换 IDR
Rp170.406530112
1 GTN 兑换 PHP
0.60861554
1 GTN 兑换 EGP
￡E.0.52389792
1 GTN 兑换 BRL
R$0.06340828
1 GTN 兑换 CAD
C$0.014968512
1 GTN 兑换 BDT
1.2629682
1 GTN 兑换 NGN
16.191252324
1 GTN 兑换 UAH
0.437725028
1 GTN 兑换 VES
Bs0.5613192
1 GTN 兑换 PKR
Rs2.897862344
1 GTN 兑换 KZT
5.517351944
1 GTN 兑换 THB
฿0.357477172
1 GTN 兑换 TWD
NT$0.341884972
1 GTN 兑换 CHF
Fr0.009459268
1 GTN 兑换 HKD
HK$0.080871544
1 GTN 兑换 MAD
.د.م0.104363792