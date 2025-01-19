GlitzKoin 价格 (GTN)
今天 GlitzKoin (GTN) 的实时价格为 0.0103948 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。GTN 兑换 USD 的价格为实时更新。
GlitzKoin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.38 USD
- GlitzKoin 当天价格变化为 -5.73%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，GlitzKoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00063281135106028。
在过去30天内，GlitzKoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0041819746。
在过去60天内，GlitzKoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0085424248。
在过去90天内，GlitzKoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.02721437702093905。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00063281135106028
|-5.73%
|30天
|$ +0.0041819746
|+40.23%
|60天
|$ -0.0085424248
|-82.17%
|90天
|$ -0.02721437702093905
|-72.36%
GlitzKoin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.19%
-5.73%
-35.06%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 GTN 兑换 AUD
A$0.016735628
|1 GTN 兑换 GBP
￡0.008523736
|1 GTN 兑换 EUR
€0.010082956
|1 GTN 兑换 USD
$0.0103948
|1 GTN 兑换 MYR
RM0.0467766
|1 GTN 兑换 TRY
₺0.368287764
|1 GTN 兑换 JPY
¥1.624395396
|1 GTN 兑换 RUB
₽1.065363052
|1 GTN 兑换 INR
₹0.899981784
|1 GTN 兑换 IDR
Rp170.406530112
|1 GTN 兑换 PHP
₱0.60861554
|1 GTN 兑换 EGP
￡E.0.52389792
|1 GTN 兑换 BRL
R$0.06340828
|1 GTN 兑换 CAD
C$0.014968512
|1 GTN 兑换 BDT
৳1.2629682
|1 GTN 兑换 NGN
₦16.191252324
|1 GTN 兑换 UAH
₴0.437725028
|1 GTN 兑换 VES
Bs0.5613192
|1 GTN 兑换 PKR
Rs2.897862344
|1 GTN 兑换 KZT
₸5.517351944
|1 GTN 兑换 THB
฿0.357477172
|1 GTN 兑换 TWD
NT$0.341884972
|1 GTN 兑换 CHF
Fr0.009459268
|1 GTN 兑换 HKD
HK$0.080871544
|1 GTN 兑换 MAD
.د.م0.104363792