Glif Staked ICNT（STICNT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 24H最低价 $ 0 24H最高价 历史最高 $ 0.446536 最低价 $ 0.264716 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） 0.00%

Glif Staked ICNT（STICNT）当前实时价格为 $0.303561。过去 24 小时内，STICNT 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。STICNT 的历史最高价为 $ 0.446536，历史最低价为 $ 0.264716。

从短期表现来看，STICNT 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 0.00%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Glif Staked ICNT（STICNT）市场信息

市值 $ 429.84K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 429.84K 流通量 1.42M 总供应量 1,415,996.300561446

Glif Staked ICNT 的当前市值为 $ 429.84K, 它过去 24 小时的交易量为 --。STICNT 的流通量为 1.42M，总供应量是 1415996.300561446，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 429.84K。