Glidr（GLIDR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 24H最低价 $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 24H最高价 24H最低价 $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 24H最高价 $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 历史最高 $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 最低价 $ 1.083$ 1.083 $ 1.083 涨跌幅（1H） +0.12% 涨跌幅（1D） -1.32% 漲跌幅（7D） +0.07% 漲跌幅（7D） +0.07%

Glidr（GLIDR）当前实时价格为 $1.17。过去 24 小时内，GLIDR 的交易价格在 $ 1.16 至 $ 1.19 之间波动，市场活跃度显著。GLIDR 的历史最高价为 $ 1.24，历史最低价为 $ 1.083。

从短期表现来看，GLIDR 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.12%，过去 24 小时内变动为 -1.32%，过去 7 天内累计变动为 +0.07%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Glidr（GLIDR）市场信息

市值 $ 32.32M$ 32.32M $ 32.32M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 115.62M$ 115.62M $ 115.62M 流通量 27.96M 27.96M 27.96M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Glidr 的当前市值为 $ 32.32M, 它过去 24 小时的交易量为 --。GLIDR 的流通量为 27.96M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 115.62M。