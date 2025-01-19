Glide Finance 价格 (GLIDE)
今天 Glide Finance (GLIDE) 的实时价格为 0.014983 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。GLIDE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Glide Finance 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.20K USD
- Glide Finance 当天价格变化为 -13.13%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Glide Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00226659109925929。
在过去30天内，Glide Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0030813798。
在过去60天内，Glide Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0019269081。
在过去90天内，Glide Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001643358211907347。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00226659109925929
|-13.13%
|30天
|$ -0.0030813798
|-20.56%
|60天
|$ -0.0019269081
|-12.86%
|90天
|$ -0.001643358211907347
|-9.88%
Glide Finance 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.58%
-13.13%
-10.35%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Glide Finance is a Decentralized Exchange / Automated Market Maker, Yield Farming, and Staking platform running on the Elastos Smart Chain (ESC) that aims to accelerate adoption of the Elastos ecosystem by acting as a source of liquidity for users and the projects built on it. We're invested in building a strong foundation with our GLIDE token as a governance token, diverse farms, a built in bridge, and more features down the line.
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|1 GLIDE 兑换 AUD
A$0.02412263
|1 GLIDE 兑换 GBP
￡0.01228606
|1 GLIDE 兑换 EUR
€0.01453351
|1 GLIDE 兑换 USD
$0.014983
|1 GLIDE 兑换 MYR
RM0.0674235
|1 GLIDE 兑换 TRY
₺0.53084769
|1 GLIDE 兑换 JPY
¥2.34139341
|1 GLIDE 兑换 RUB
₽1.53560767
|1 GLIDE 兑换 INR
₹1.29722814
|1 GLIDE 兑换 IDR
Rp245.62291152
|1 GLIDE 兑换 PHP
₱0.87725465
|1 GLIDE 兑换 EGP
￡E.0.7551432
|1 GLIDE 兑换 BRL
R$0.0913963
|1 GLIDE 兑换 CAD
C$0.02157552
|1 GLIDE 兑换 BDT
৳1.8204345
|1 GLIDE 兑换 NGN
₦23.33797029
|1 GLIDE 兑换 UAH
₴0.63093413
|1 GLIDE 兑换 VES
Bs0.809082
|1 GLIDE 兑换 PKR
Rs4.17696074
|1 GLIDE 兑换 KZT
₸7.95267674
|1 GLIDE 兑换 THB
฿0.51526537
|1 GLIDE 兑换 TWD
NT$0.49279087
|1 GLIDE 兑换 CHF
Fr0.01363453
|1 GLIDE 兑换 HKD
HK$0.11656774
|1 GLIDE 兑换 MAD
.د.م0.15042932