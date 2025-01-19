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Glide Finance 价格 (GLIDE)

USD

Glide Finance (GLIDE) 实时价格图表

$0.014983
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-13.10%(1D)

今天 Glide Finance (GLIDE) 的价格

今天 Glide Finance (GLIDE) 的实时价格为 0.014983 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。GLIDE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Glide Finance 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.20K USD
- Glide Finance 当天价格变化为 -13.13%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Glide Finance (GLIDE) 价格表现 USD

今天内，Glide Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00226659109925929
在过去30天内，Glide Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0030813798
在过去60天内，Glide Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0019269081
在过去90天内，Glide Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001643358211907347

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00226659109925929-13.13%
30天$ -0.0030813798-20.56%
60天$ -0.0019269081-12.86%
90天$ -0.001643358211907347-9.88%

Glide Finance (GLIDE) 价格分析

Glide Finance 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01474003
$ 0.01474003$ 0.01474003

$ 0.01725777
$ 0.01725777$ 0.01725777

$ 0.259946
$ 0.259946$ 0.259946

+0.58%

-13.13%

-10.35%

Glide Finance (GLIDE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 1.20K
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什么是Glide Finance (GLIDE)

Glide Finance is a Decentralized Exchange / Automated Market Maker, Yield Farming, and Staking platform running on the Elastos Smart Chain (ESC) that aims to accelerate adoption of the Elastos ecosystem by acting as a source of liquidity for users and the projects built on it. We're invested in building a strong foundation with our GLIDE token as a governance token, diverse farms, a built in bridge, and more features down the line.

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Glide Finance (GLIDE) 资源

官网

大家还在问：关于 Glide Finance (GLIDE) 的其他问题

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GLIDE 兑换为当地货币

1 GLIDE 兑换 AUD
A$0.02412263
1 GLIDE 兑换 GBP
0.01228606
1 GLIDE 兑换 EUR
0.01453351
1 GLIDE 兑换 USD
$0.014983
1 GLIDE 兑换 MYR
RM0.0674235
1 GLIDE 兑换 TRY
0.53084769
1 GLIDE 兑换 JPY
¥2.34139341
1 GLIDE 兑换 RUB
1.53560767
1 GLIDE 兑换 INR
1.29722814
1 GLIDE 兑换 IDR
Rp245.62291152
1 GLIDE 兑换 PHP
0.87725465
1 GLIDE 兑换 EGP
￡E.0.7551432
1 GLIDE 兑换 BRL
R$0.0913963
1 GLIDE 兑换 CAD
C$0.02157552
1 GLIDE 兑换 BDT
1.8204345
1 GLIDE 兑换 NGN
23.33797029
1 GLIDE 兑换 UAH
0.63093413
1 GLIDE 兑换 VES
Bs0.809082
1 GLIDE 兑换 PKR
Rs4.17696074
1 GLIDE 兑换 KZT
7.95267674
1 GLIDE 兑换 THB
฿0.51526537
1 GLIDE 兑换 TWD
NT$0.49279087
1 GLIDE 兑换 CHF
Fr0.01363453
1 GLIDE 兑换 HKD
HK$0.11656774
1 GLIDE 兑换 MAD
.د.م0.15042932