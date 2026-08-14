GLHFStrategy 今日价格

GLHFStrategy (GLHFSTR) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.38%。当前 GLHFSTR 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 GLHFSTR。

GLHFStrategy 目前市值在 $ 142,239 排名第 #-，流通供应量为 920.05M GLHFSTR。过去 24 小时内，GLHFSTR 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GLHFSTR 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -12.03%。过去一天，总交易量达到 $ 22.73。

GLHFStrategy（GLHFSTR）市场信息

市值 $ 142.24K$ 142.24K $ 142.24K 成交量（24H） $ 22.73$ 22.73 $ 22.73 完全稀释市值 $ 142.24K$ 142.24K $ 142.24K 流通量 920.05M 920.05M 920.05M 总供应量 920,050,564.5580591 920,050,564.5580591 920,050,564.5580591

GLHFStrategy 的当前市值为 $ 142.24K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 22.73。GLHFSTR 的流通量为 920.05M，总供应量是 920050564.5580591，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 142.24K。