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GLend 价格 (GLEND)

USD

GLend (GLEND) 实时价格图表

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0.00%(1D)

今天 GLend (GLEND) 的价格

今天 GLend (GLEND) 的实时价格为 0.12686 USD。目前其市值为 $ 162.22K USD。GLEND 兑换 USD 的价格为实时更新。
GLend 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 49.27 USD
- GLend 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 1.28M USD

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GLend (GLEND) 价格表现 USD

今天内，GLend 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，GLend 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0235155053
在过去60天内，GLend 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0081025608
在过去90天内，GLend 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00491224686139119

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ +0.0235155053+18.54%
60天$ +0.0081025608+6.39%
90天$ +0.00491224686139119+4.03%

GLend (GLEND) 价格分析

GLend 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
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$ 0.687071
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GLend (GLEND) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 162.22K
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$ 49.27
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1.28M
1.28M 1.28M

什么是GLend (GLEND)

GLend is an innovative, decentralized, and open-source protocol for borrowing and lending. It enables collateralization and autocompounding for popular DeFi assets. It will support whole-portfolio collateralization, starting with GMX and GLP.

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官网

大家还在问：关于 GLend (GLEND) 的其他问题

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GLEND 兑换为当地货币

1 GLEND 兑换 AUD
A$0.202976
1 GLEND 兑换 GBP
0.101488
1 GLEND 兑换 EUR
0.1230542
1 GLEND 兑换 USD
$0.12686
1 GLEND 兑换 MYR
RM0.5670642
1 GLEND 兑换 TRY
4.4794266
1 GLEND 兑换 JPY
¥19.923363
1 GLEND 兑换 RUB
14.1436214
1 GLEND 兑换 INR
10.878245
1 GLEND 兑换 IDR
Rp2,046.1287458
1 GLEND 兑换 PHP
7.3540742
1 GLEND 兑换 EGP
￡E.6.4394136
1 GLEND 兑换 BRL
R$0.786532
1 GLEND 兑换 CAD
C$0.1826784
1 GLEND 兑换 BDT
15.15977
1 GLEND 兑换 NGN
196.0735474
1 GLEND 兑换 UAH
5.3420746
1 GLEND 兑换 VES
Bs6.46986
1 GLEND 兑换 PKR
Rs35.355882
1 GLEND 兑换 KZT
66.5926198
1 GLEND 兑换 THB
฿4.3487608
1 GLEND 兑换 TWD
NT$4.1711568
1 GLEND 兑换 CHF
Fr0.114174
1 GLEND 兑换 HKD
HK$0.9857022
1 GLEND 兑换 MAD
.د.م1.2825546