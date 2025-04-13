Gleec Coin 价格 (GLEEC)
今天 Gleec Coin (GLEEC) 的实时价格为 0.01190629 USD。目前其市值为 $ 2.22M USD。GLEEC 兑换 USD 的价格为实时更新。
Gleec Coin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Gleec Coin 当天价格变化为 -10.72%
- 其循环供应量为 186.76M USD
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今天内，Gleec Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00143029296906946。
在过去30天内，Gleec Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0033550710。
在过去60天内，Gleec Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0098374971。
在过去90天内，Gleec Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.06310045623635867。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00143029296906946
|-10.72%
|30天
|$ -0.0033550710
|-28.17%
|60天
|$ -0.0098374971
|-82.62%
|90天
|$ -0.06310045623635867
|-84.12%
Gleec Coin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
-10.72%
-28.69%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Built on Komodo Chain and with a Total Supply of 210 Million Coins, Gleec Coin categorizes as an utility asset with a wide range of applications. Not only can you buy or sell Gleec Coin on several top exchanges, you can also use it to top-up your Visa Gleec Card and pay for goods and services.
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|1 GLEEC 兑换 VND
₫305.28918189
|1 GLEEC 兑换 AUD
A$0.0189310011
|1 GLEEC 兑换 GBP
￡0.0090487804
|1 GLEEC 兑换 EUR
€0.0104775352
|1 GLEEC 兑换 USD
$0.01190629
|1 GLEEC 兑换 MYR
RM0.0526258018
|1 GLEEC 兑换 TRY
₺0.4531533974
|1 GLEEC 兑换 JPY
¥1.7086716779
|1 GLEEC 兑换 RUB
₽0.9903652022
|1 GLEEC 兑换 INR
₹1.0234646884
|1 GLEEC 兑换 IDR
Rp198.4380872914
|1 GLEEC 兑换 KRW
₩16.9122896305
|1 GLEEC 兑换 PHP
₱0.6808016622
|1 GLEEC 兑换 EGP
￡E.0.6105545512
|1 GLEEC 兑换 BRL
R$0.0697708594
|1 GLEEC 兑换 CAD
C$0.0164306802
|1 GLEEC 兑换 BDT
৳1.4436376625
|1 GLEEC 兑换 NGN
₦18.9288579678
|1 GLEEC 兑换 UAH
₴0.4918488399
|1 GLEEC 兑换 VES
Bs0.84534659
|1 GLEEC 兑换 PKR
Rs3.3312608791
|1 GLEEC 兑换 KZT
₸6.1403118788
|1 GLEEC 兑换 THB
฿0.3985035263
|1 GLEEC 兑换 TWD
NT$0.3854066073
|1 GLEEC 兑换 AED
د.إ0.0436960843
|1 GLEEC 兑换 CHF
Fr0.0096440949
|1 GLEEC 兑换 HKD
HK$0.0922737475
|1 GLEEC 兑换 MAD
.د.م0.1104903712
|1 GLEEC 兑换 MXN
$0.241697687