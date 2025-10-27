GKHAN（GKN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00706978$ 0.00706978 $ 0.00706978 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.73% 涨跌幅（1D） -1.30% 漲跌幅（7D） -32.25% 漲跌幅（7D） -32.25%

GKHAN（GKN）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，GKN 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。GKN 的历史最高价为 $ 0.00706978，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，GKN 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.73%，过去 24 小时内变动为 -1.30%，过去 7 天内累计变动为 -32.25%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

GKHAN（GKN）市场信息

市值 $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M 流通量 3.00B 3.00B 3.00B 总供应量 2,999,531,368.21221 2,999,531,368.21221 2,999,531,368.21221

GKHAN 的当前市值为 $ 1.86M, 它过去 24 小时的交易量为 --。GKN 的流通量为 3.00B，总供应量是 2999531368.21221，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.86M。