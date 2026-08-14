GIZA 今日价格

GIZA (GIZA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 39.59%。当前 GIZA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 GIZA。

GIZA 目前市值在 $ 301,592 排名第 #-，流通供应量为 340.33M GIZA。过去 24 小时内，GIZA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0.0018884（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.487082，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GIZA 在过去一小时内波动了 +0.74%，过去7 天内波动了 +5.09%。过去一天，总交易量达到 $ 2.08K。

GIZA（GIZA）市场信息

市值 $ 301.59K$ 301.59K $ 301.59K 成交量（24H） $ 2.08K$ 2.08K $ 2.08K 完全稀释市值 $ 886.17K$ 886.17K $ 886.17K 流通量 340.33M 340.33M 340.33M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

GIZA 的当前市值为 $ 301.59K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.08K。GIZA 的流通量为 340.33M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 886.17K。