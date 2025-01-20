今天 girl economy ai (GIRLE) 的价格

今天 girl economy ai (GIRLE) 的实时价格为 0 USD。目前其市值为 $ 293.14K USD。GIRLE 兑换 USD 的价格为实时更新。

girl economy ai 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 $ 1.39K USD

- girl economy ai 当天价格变化为 -5.49%

- 其循环供应量为 1.10B USD

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