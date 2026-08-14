Ginnan The Cat 今日价格

Ginnan The Cat (GINNAN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.19%。当前 GINNAN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 GINNAN。

Ginnan The Cat 目前市值在 $ 77,055 排名第 #-，流通供应量为 6.90T GINNAN。过去 24 小时内，GINNAN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GINNAN 在过去一小时内波动了 +0.02%，过去7 天内波动了 -4.17%。过去一天，总交易量达到 --。

Ginnan The Cat（GINNAN）市场信息

市值 $ 77.06K$ 77.06K $ 77.06K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 77.06K$ 77.06K $ 77.06K 流通量 6.90T 6.90T 6.90T 总供应量 6,899,850,626,973.4 6,899,850,626,973.4 6,899,850,626,973.4

Ginnan The Cat 的当前市值为 $ 77.06K, 它过去 24 小时的交易量为 --。GINNAN 的流通量为 6.90T，总供应量是 6899850626973.4，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 77.06K。