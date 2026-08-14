GINGY vs AI 今日价格

GINGY vs AI (GINGY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 7.80%。当前 GINGY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 GINGY。

GINGY vs AI 目前市值在 $ 233,001 排名第 #-，流通供应量为 965.26M GINGY。过去 24 小时内，GINGY 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GINGY 在过去一小时内波动了 -0.50%，过去7 天内波动了 -55.80%。过去一天，总交易量达到 $ 1.50K。

GINGY vs AI（GINGY）市场信息

市值 $ 233.00K$ 233.00K $ 233.00K 成交量（24H） $ 1.50K$ 1.50K $ 1.50K 完全稀释市值 $ 233.00K$ 233.00K $ 233.00K 流通量 965.26M 965.26M 965.26M 总供应量 965,259,240.659982 965,259,240.659982 965,259,240.659982

GINGY vs AI 的当前市值为 $ 233.00K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.50K。GINGY 的流通量为 965.26M，总供应量是 965259240.659982，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 233.00K。