Ging Gong Kaew（GGK）价格信息 (USD)

Ging Gong Kaew（GGK）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，GGK 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。GGK 的历史最高价为 $ 0.00224676，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，GGK 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.01%，过去 24 小时内变动为 +2.07%，过去 7 天内累计变动为 +19.29%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Ging Gong Kaew（GGK）市场信息

市值 $ 117.88K$ 117.88K $ 117.88K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 117.88K$ 117.88K $ 117.88K 流通量 999.84M 999.84M 999.84M 总供应量 999,842,322.433915 999,842,322.433915 999,842,322.433915

Ging Gong Kaew 的当前市值为 $ 117.88K, 它过去 24 小时的交易量为 --。GGK 的流通量为 999.84M，总供应量是 999842322.433915，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 117.88K。