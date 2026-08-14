Gimo Staked 0G 今日价格

Gimo Staked 0G (ST0G) 今日实时价格为 $ 0.221306，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 ST0G 兑 USD 的汇率为 $ 0.221306 每 ST0G。

Gimo Staked 0G 目前市值在 $ 3,166,317 排名第 #-，流通供应量为 14.29M ST0G。过去 24 小时内，ST0G 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 3.34，而历史最低价为 $ 0.220286。

短期表现方面，ST0G 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 1.29。

Gimo Staked 0G（ST0G）市场信息

市值 $ 3.17M$ 3.17M $ 3.17M 成交量（24H） $ 1.29$ 1.29 $ 1.29 完全稀释市值 $ 3.17M$ 3.17M $ 3.17M 流通量 14.29M 14.29M 14.29M 总供应量 14,294,954.18278966 14,294,954.18278966 14,294,954.18278966

Gimo Staked 0G 的当前市值为 $ 3.17M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.29。ST0G 的流通量为 14.29M，总供应量是 14294954.18278966，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.17M。