Giko Cat（GIKO）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.191159 $ 0.191159 $ 0.191159 24H最低价 $ 0.232839 $ 0.232839 $ 0.232839 24H最高价 24H最低价 $ 0.191159$ 0.191159 $ 0.191159 24H最高价 $ 0.232839$ 0.232839 $ 0.232839 历史最高 $ 6.95$ 6.95 $ 6.95 最低价 $ 0.186777$ 0.186777 $ 0.186777 涨跌幅（1H） -5.11% 涨跌幅（1D） +4.51% 漲跌幅（7D） +1.39% 漲跌幅（7D） +1.39%

Giko Cat（GIKO）当前实时价格为 $0.214372。过去 24 小时内，GIKO 的交易价格在 $ 0.191159 至 $ 0.232839 之间波动，市场活跃度显著。GIKO 的历史最高价为 $ 6.95，历史最低价为 $ 0.186777。

从短期表现来看，GIKO 在过去 1 小时内的价格变动为 -5.11%，过去 24 小时内变动为 +4.51%，过去 7 天内累计变动为 +1.39%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Giko Cat（GIKO）市场信息

市值 $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M 流通量 10.00M 10.00M 10.00M 总供应量 9,999,192.712835401 9,999,192.712835401 9,999,192.712835401

Giko Cat 的当前市值为 $ 2.14M, 它过去 24 小时的交易量为 --。GIKO 的流通量为 10.00M，总供应量是 9999192.712835401，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.14M。