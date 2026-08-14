Giggle Panda 今日价格

Giggle Panda (GIGL) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.17%。当前 GIGL 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 GIGL。

Giggle Panda 目前市值在 $ 31,414 排名第 #-，流通供应量为 884.04M GIGL。过去 24 小时内，GIGL 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0063259，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GIGL 在过去一小时内波动了 -0.13%，过去7 天内波动了 +0.38%。过去一天，总交易量达到 --。

Giggle Panda（GIGL）市场信息

市值 $ 31.41K$ 31.41K $ 31.41K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 31.41K$ 31.41K $ 31.41K 流通量 884.04M 884.04M 884.04M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Giggle Panda 的当前市值为 $ 31.41K, 它过去 24 小时的交易量为 --。GIGL 的流通量为 884.04M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 31.41K。