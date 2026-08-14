GIGAGIRL 今日价格

GIGAGIRL (GIGI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 GIGI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 GIGI。

GIGAGIRL 目前市值在 $ 33,746 排名第 #-，流通供应量为 997.00M GIGI。过去 24 小时内，GIGI 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GIGI 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +0.87%。过去一天，总交易量达到 --。

GIGAGIRL（GIGI）市场信息

市值 $ 33.75K$ 33.75K $ 33.75K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 33.75K$ 33.75K $ 33.75K 流通量 997.00M 997.00M 997.00M 总供应量 996,996,983.399784 996,996,983.399784 996,996,983.399784

GIGAGIRL 的当前市值为 $ 33.75K, 它过去 24 小时的交易量为 --。GIGI 的流通量为 997.00M，总供应量是 996996983.399784，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 33.75K。