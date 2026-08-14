GIGADOT 今日价格

GIGADOT (GDOT) 今日实时价格为 $ 0.7633，过去 24 小时内变化了 1.36%。当前 GDOT 兑 USD 的汇率为 $ 0.7633 每 GDOT。

GIGADOT 目前市值在 $ 3,188,165 排名第 #-，流通供应量为 4.18M GDOT。过去 24 小时内，GDOT 的交易价格在 $ 0.761345（低点）和 $ 0.776359（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 4.82，而历史最低价为 $ 0.746866。

短期表现方面，GDOT 在过去一小时内波动了 +0.10%，过去7 天内波动了 -6.49%。过去一天，总交易量达到 $ 5.30K。

GIGADOT（GDOT）市场信息

市值 $ 3.19M$ 3.19M $ 3.19M 成交量（24H） $ 5.30K$ 5.30K $ 5.30K 完全稀释市值 $ 3.19M$ 3.19M $ 3.19M 流通量 4.18M 4.18M 4.18M 总供应量 4,176,789.91361333 4,176,789.91361333 4,176,789.91361333

GIGADOT 的当前市值为 $ 3.19M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 5.30K。GDOT 的流通量为 4.18M，总供应量是 4176789.91361333，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.19M。