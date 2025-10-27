Gifts Strategy（GIFTSTR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00259239 24H最高价 $ 0.00355042 历史最高 $ 0.00692033 最低价 $ 0.00037459 涨跌幅（1H） -6.35% 涨跌幅（1D） +24.79% 漲跌幅（7D） +20.89%

Gifts Strategy（GIFTSTR）当前实时价格为 $0.00323506。过去 24 小时内，GIFTSTR 的交易价格在 $ 0.00259239 至 $ 0.00355042 之间波动，市场活跃度显著。GIFTSTR 的历史最高价为 $ 0.00692033，历史最低价为 $ 0.00037459。

从短期表现来看，GIFTSTR 在过去 1 小时内的价格变动为 -6.35%，过去 24 小时内变动为 +24.79%，过去 7 天内累计变动为 +20.89%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Gifts Strategy（GIFTSTR）市场信息

市值 $ 295.96K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 312.55K 流通量 91.48M 总供应量 96,613,869.0

Gifts Strategy 的当前市值为 $ 295.96K, 它过去 24 小时的交易量为 --。GIFTSTR 的流通量为 91.48M，总供应量是 96613869.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 312.55K。