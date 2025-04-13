GHOG 价格 (GHOG)
今天 GHOG (GHOG) 的实时价格为 16.12 USD。目前其市值为 $ 97.95K USD。GHOG 兑换 USD 的价格为实时更新。
GHOG 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- GHOG 当天价格变化为 -17.44%
- 其循环供应量为 6.06K USD
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今天内，GHOG 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -3.40716589467377。
在过去30天内，GHOG 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，GHOG 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，GHOG 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -3.40716589467377
|-17.44%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
GHOG 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-2.17%
-17.44%
-16.54%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
GHOG is the governance and share token of Hand of God, an AI-enhanced DeFi protocol built on Sonic Chain. The project automates emission decisions every 6 hours based on real-time on-chain data such as peg price, liquidity depth, and bond activity. GHOG holders benefit from protocol emissions, fee revenue, and influence through future vote-escrow mechanics. VeGHOG will be the base asset of the Hand of God Ecosystem
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|1 GHOG 兑换 VND
₫413,332.92
|1 GHOG 兑换 AUD
A$25.6308
|1 GHOG 兑换 GBP
￡12.2512
|1 GHOG 兑换 EUR
€14.1856
|1 GHOG 兑换 USD
$16.12
|1 GHOG 兑换 MYR
RM71.2504
|1 GHOG 兑换 TRY
₺613.5272
|1 GHOG 兑换 JPY
¥2,313.3812
|1 GHOG 兑换 RUB
₽1,340.8616
|1 GHOG 兑换 INR
₹1,385.6752
|1 GHOG 兑换 IDR
Rp268,666.5592
|1 GHOG 兑换 KRW
₩22,897.654
|1 GHOG 兑换 PHP
₱921.7416
|1 GHOG 兑换 EGP
￡E.826.6336
|1 GHOG 兑换 BRL
R$94.4632
|1 GHOG 兑换 CAD
C$22.2456
|1 GHOG 兑换 BDT
৳1,954.55
|1 GHOG 兑换 NGN
₦25,627.8984
|1 GHOG 兑换 UAH
₴665.9172
|1 GHOG 兑换 VES
Bs1,144.52
|1 GHOG 兑换 PKR
Rs4,510.2148
|1 GHOG 兑换 KZT
₸8,313.4064
|1 GHOG 兑换 THB
฿539.5364
|1 GHOG 兑换 TWD
NT$521.8044
|1 GHOG 兑换 AED
د.إ59.1604
|1 GHOG 兑换 CHF
Fr13.0572
|1 GHOG 兑换 HKD
HK$124.93
|1 GHOG 兑换 MAD
.د.م149.5936
|1 GHOG 兑换 MXN
$327.236