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GHOG 价格 (GHOG)

USD

GHOG (GHOG) 实时价格图表

$16.17
$16.17$16.17
-17.20%(1D)

今天 GHOG (GHOG) 的价格

今天 GHOG (GHOG) 的实时价格为 16.12 USD。目前其市值为 $ 97.95K USD。GHOG 兑换 USD 的价格为实时更新。
GHOG 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- GHOG 当天价格变化为 -17.44%
- 其循环供应量为 6.06K USD

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GHOG (GHOG) 价格表现 USD

今天内，GHOG 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -3.40716589467377
在过去30天内，GHOG 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，GHOG 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，GHOG 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -3.40716589467377-17.44%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

GHOG (GHOG) 价格分析

GHOG 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 14.84
$ 14.84$ 14.84

$ 21.16
$ 21.16$ 21.16

$ 52.76
$ 52.76$ 52.76

-2.17%

-17.44%

-16.54%

GHOG (GHOG) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 97.95K
$ 97.95K$ 97.95K

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6.06K
6.06K 6.06K

什么是GHOG (GHOG)

GHOG is the governance and share token of Hand of God, an AI-enhanced DeFi protocol built on Sonic Chain. The project automates emission decisions every 6 hours based on real-time on-chain data such as peg price, liquidity depth, and bond activity. GHOG holders benefit from protocol emissions, fee revenue, and influence through future vote-escrow mechanics. VeGHOG will be the base asset of the Hand of God Ecosystem

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GHOG (GHOG) 资源

官网

大家还在问：关于 GHOG (GHOG) 的其他问题

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GHOG 兑换为当地货币

1 GHOG 兑换 VND
413,332.92
1 GHOG 兑换 AUD
A$25.6308
1 GHOG 兑换 GBP
12.2512
1 GHOG 兑换 EUR
14.1856
1 GHOG 兑换 USD
$16.12
1 GHOG 兑换 MYR
RM71.2504
1 GHOG 兑换 TRY
613.5272
1 GHOG 兑换 JPY
¥2,313.3812
1 GHOG 兑换 RUB
1,340.8616
1 GHOG 兑换 INR
1,385.6752
1 GHOG 兑换 IDR
Rp268,666.5592
1 GHOG 兑换 KRW
22,897.654
1 GHOG 兑换 PHP
921.7416
1 GHOG 兑换 EGP
￡E.826.6336
1 GHOG 兑换 BRL
R$94.4632
1 GHOG 兑换 CAD
C$22.2456
1 GHOG 兑换 BDT
1,954.55
1 GHOG 兑换 NGN
25,627.8984
1 GHOG 兑换 UAH
665.9172
1 GHOG 兑换 VES
Bs1,144.52
1 GHOG 兑换 PKR
Rs4,510.2148
1 GHOG 兑换 KZT
8,313.4064
1 GHOG 兑换 THB
฿539.5364
1 GHOG 兑换 TWD
NT$521.8044
1 GHOG 兑换 AED
د.إ59.1604
1 GHOG 兑换 CHF
Fr13.0572
1 GHOG 兑换 HKD
HK$124.93
1 GHOG 兑换 MAD
.د.م149.5936
1 GHOG 兑换 MXN
$327.236