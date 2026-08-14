GhibliCZ 今日价格

GhibliCZ (GHIBLI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.05%。当前 GHIBLI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 GHIBLI。

GhibliCZ 目前市值在 $ 42,356 排名第 #-，流通供应量为 855.67M GHIBLI。过去 24 小时内，GHIBLI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00586493，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GHIBLI 在过去一小时内波动了 -0.60%，过去7 天内波动了 +3.11%。过去一天，总交易量达到 --。

GhibliCZ（GHIBLI）市场信息

市值 $ 42.36K$ 42.36K $ 42.36K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 42.36K$ 42.36K $ 42.36K 流通量 855.67M 855.67M 855.67M 总供应量 855,667,272.6157292 855,667,272.6157292 855,667,272.6157292

GhibliCZ 的当前市值为 $ 42.36K, 它过去 24 小时的交易量为 --。GHIBLI 的流通量为 855.67M，总供应量是 855667272.6157292，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 42.36K。