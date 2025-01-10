Ghast 图标

Ghast 价格 (GHA)

USD

Ghast (GHA) 实时价格图表

$2.23
$2.23$2.23
0.00%(1D)

今天 Ghast (GHA) 的价格

今天 Ghast (GHA) 的实时价格为 2.23 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。GHA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Ghast 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 7.81 USD
- Ghast 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD

在获取 MEXC 上从 GHA兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 GHA 价格信息的首选平台。

Ghast (GHA) 价格表现 USD

今天内，Ghast 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Ghast 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0425709230
在过去60天内，Ghast 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2882341900
在过去90天内，Ghast 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0425709230-1.90%
60天$ -0.2882341900-12.92%
90天$ 0--

Ghast (GHA) 价格分析

Ghast 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 82.82
$ 82.82$ 82.82

--

--

0.00%

Ghast (GHA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 7.81
$ 7.81$ 7.81

0.00
0.00 0.00

什么是Ghast (GHA)

Ghast Protocol is an enhanced yield-and-lending protocol built on top of GMX's $GLP, GMD Protocol, and other existing large-cap applications within the Arbitrum ecosystem. By employing an enhanced version of GMD Protocol's Pseudo-Delta-Neutral strategy, we are a liquidation-free money-market strategies for yield-bearing tokens, allowing DeFi investors to access institution-grade yield optimization and unlock utmost capital efficiency.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Ghast (GHA) 资源

官网

大家还在问：关于 Ghast (GHA) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

GHA 兑换为当地货币

1 GHA 兑换 AUD
A$3.6126
1 GHA 兑换 GBP
1.8063
1 GHA 兑换 EUR
2.1631
1 GHA 兑换 USD
$2.23
1 GHA 兑换 MYR
RM10.0127
1 GHA 兑换 TRY
78.942
1 GHA 兑换 JPY
¥353.0536
1 GHA 兑换 RUB
227.9283
1 GHA 兑换 INR
191.9807
1 GHA 兑换 IDR
Rp35,967.7369
1 GHA 兑换 PHP
130.7003
1 GHA 兑换 EGP
￡E.112.7488
1 GHA 兑换 BRL
R$13.603
1 GHA 兑换 CAD
C$3.1889
1 GHA 兑换 BDT
272.0154
1 GHA 兑换 NGN
3,457.3474
1 GHA 兑换 UAH
94.2844
1 GHA 兑换 VES
Bs118.19
1 GHA 兑换 PKR
Rs620.9881
1 GHA 兑换 KZT
1,176.771
1 GHA 兑换 THB
฿77.4033
1 GHA 兑换 TWD
NT$73.59
1 GHA 兑换 CHF
Fr2.0293
1 GHA 兑换 HKD
HK$17.3494
1 GHA 兑换 MAD
.د.م22.3892