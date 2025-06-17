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GGEZ1 价格 (GGEZ1)

USD

GGEZ1 (GGEZ1) 实时价格图表

$0.0873
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0.00%(1D)

今天 GGEZ1 (GGEZ1) 的价格

今天 GGEZ1 (GGEZ1) 的实时价格为 0.087302 USD。目前其市值为 $ 155.20M USD。GGEZ1 兑换 USD 的价格为实时更新。
GGEZ1 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- GGEZ1 当天价格变化为 -0.03%
- 其循环供应量为 1.78B USD

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GGEZ1 (GGEZ1) 价格表现 USD

今天内，GGEZ1 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，GGEZ1 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，GGEZ1 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，GGEZ1 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-0.03%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

GGEZ1 (GGEZ1) 价格分析

GGEZ1 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.087111
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$ 0.087414
$ 0.087414$ 0.087414

$ 0.087698
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-0.03%

-0.03%

+13.81%

GGEZ1 (GGEZ1) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 155.20M
$ 155.20M$ 155.20M

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1.78B
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什么是GGEZ1 (GGEZ1)

GGEZ1 is a Layer 1 blockchain ecosystem specializing in the tokenization sustainability assets to create stable, transparent, and asset-backed cryptocurrencies. By combining Regenerative Finance (ReFi) principles with blockchain technology, GGEZ1 addresses two critical global challenges: combating climate change and increasing financial inclusion. The platform facilitates real-world asset (RWA) tokenization through three core functions: a tokenization launchpad for asset owners to tokenize sustainability assets, a marketplace for sustainability-backed cryptocurrencies, and a Web3 distribution framework to ensure accessibility and liquidity across decentralized finance (DeFi) platforms and exchanges.

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GGEZ1 (GGEZ1) 资源

白皮书
官网

GGEZ1（GGEZ1）代币经济

了解 GGEZ1（GGEZ1）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 GGEZ1 代币的完整经济学

大家还在问：关于 GGEZ1 (GGEZ1) 的其他问题

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GGEZ1 兑换为当地货币

1 GGEZ1 兑换 VND
2,297.35213
1 GGEZ1 兑换 AUD
A$0.13269904
1 GGEZ1 兑换 GBP
0.06373046
1 GGEZ1 兑换 EUR
0.07507972
1 GGEZ1 兑换 USD
$0.087302
1 GGEZ1 兑换 MYR
RM0.37016048
1 GGEZ1 兑换 TRY
3.43882578
1 GGEZ1 兑换 JPY
¥12.62998034
1 GGEZ1 兑换 RUB
6.8444768
1 GGEZ1 兑换 INR
7.52892448
1 GGEZ1 兑换 IDR
Rp1,431.18009888
1 GGEZ1 兑换 KRW
119.1017535
1 GGEZ1 兑换 PHP
4.94303924
1 GGEZ1 兑换 EGP
￡E.4.3825604
1 GGEZ1 兑换 BRL
R$0.47928798
1 GGEZ1 兑换 CAD
C$0.1178577
1 GGEZ1 兑换 BDT
10.67179648
1 GGEZ1 兑换 NGN
134.93309818
1 GGEZ1 兑换 UAH
3.6273981
1 GGEZ1 兑换 VES
Bs8.904804
1 GGEZ1 兑换 PKR
Rs24.70995808
1 GGEZ1 兑换 KZT
44.7466401
1 GGEZ1 兑换 THB
฿2.83818802
1 GGEZ1 兑换 TWD
NT$2.575409
1 GGEZ1 兑换 AED
د.إ0.32039834
1 GGEZ1 兑换 CHF
Fr0.07071462
1 GGEZ1 兑换 HKD
HK$0.68444768
1 GGEZ1 兑换 MAD
.د.م0.79532122
1 GGEZ1 兑换 MXN
$1.65262686