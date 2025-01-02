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GG 价格 (GGTK)

USD

GG (GGTK) 实时价格图表

$0.02136031
$0.02136031$0.02136031
+4.60%(1D)

今天 GG (GGTK) 的价格

今天 GG (GGTK) 的实时价格为 0.02136031 USD。目前其市值为 $ 764.70K USD。GGTK 兑换 USD 的价格为实时更新。
GG 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.14K USD
- GG 当天价格变化为 +4.67%
- 其循环供应量为 35.80M USD

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GG (GGTK) 价格表现 USD

今天内，GG 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00095281
在过去30天内，GG 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0012447891
在过去60天内，GG 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0047154870
在过去90天内，GG 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.003182840552873097

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00095281+4.67%
30天$ -0.0012447891-5.82%
60天$ +0.0047154870+22.08%
90天$ +0.003182840552873097+17.51%

GG (GGTK) 价格分析

GG 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.0204075
$ 0.0204075$ 0.0204075

$ 0.02139688
$ 0.02139688$ 0.02139688

$ 2.61
$ 2.61$ 2.61

+0.03%

+4.67%

+1.62%

GG (GGTK) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 764.70K
$ 764.70K$ 764.70K

$ 1.14K
$ 1.14K$ 1.14K

35.80M
35.80M 35.80M

什么是GG (GGTK)

GGDApp is a gaming ecosystem and DApp that rewards players, developers and investors.

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GG (GGTK) 资源

官网

大家还在问：关于 GG (GGTK) 的其他问题

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GGTK 兑换为当地货币

1 GGTK 兑换 AUD
A$0.034176496
1 GGTK 兑换 GBP
0.017088248
1 GGTK 兑换 EUR
0.0205058976
1 GGTK 兑换 USD
$0.02136031
1 GGTK 兑换 MYR
RM0.0954805857
1 GGTK 兑换 TRY
0.7542325461
1 GGTK 兑换 JPY
¥3.3552774948
1 GGTK 兑换 RUB
2.3814609619
1 GGTK 兑换 INR
1.8314329794
1 GGTK 兑换 IDR
Rp344.5210807993
1 GGTK 兑换 PHP
1.2365483459
1 GGTK 兑换 EGP
￡E.1.0846765418
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R$0.1356379685
1 GGTK 兑换 CAD
C$0.0307588464
1 GGTK 兑换 BDT
2.552557045
1 GGTK 兑换 NGN
33.0653326738
1 GGTK 兑换 UAH
0.8984146386
1 GGTK 兑换 VES
Bs1.08937581
1 GGTK 兑换 PKR
Rs5.9499143505
1 GGTK 兑换 KZT
11.2126675283
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฿0.7318042206
1 GGTK 兑换 TWD
NT$0.7025405959
1 GGTK 兑换 CHF
Fr0.019224279
1 GGTK 兑换 HKD
HK$0.1659696087
1 GGTK 兑换 MAD
.د.م0.215739131