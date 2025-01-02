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Geyser 价格 (GYSR)

USD

Geyser (GYSR) 实时价格图表

$0.03182285
$0.03182285$0.03182285
+5.70%(1D)

今天 Geyser (GYSR) 的价格

今天 Geyser (GYSR) 的实时价格为 0.03182285 USD。目前其市值为 $ 309.65K USD。GYSR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Geyser 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 127.61 USD
- Geyser 当天价格变化为 +5.73%
- 其循环供应量为 9.73M USD

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Geyser (GYSR) 价格表现 USD

今天内，Geyser 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00172519
在过去30天内，Geyser 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0018529872
在过去60天内，Geyser 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0004391871
在过去90天内，Geyser 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00172519+5.73%
30天$ -0.0018529872-5.82%
60天$ -0.0004391871-1.38%
90天$ 0--

Geyser (GYSR) 价格分析

Geyser 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.03005794
$ 0.03005794$ 0.03005794

$ 0.03187383
$ 0.03187383$ 0.03187383

$ 3,136.29
$ 3,136.29$ 3,136.29

+0.99%

+5.73%

-5.53%

Geyser (GYSR) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 309.65K
$ 309.65K$ 309.65K

$ 127.61
$ 127.61$ 127.61

9.73M
9.73M 9.73M

什么是Geyser (GYSR)

What is GYSR? GYSR is an open platform for on-chain incentives. As both a developer tool and an investment platform, GYSR is a crossroads for activity in decentralized finance. It makes yield farming and token distribution easier, more accessible, and safer for both the creator and the investor.

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Geyser (GYSR) 资源

官网

大家还在问：关于 Geyser (GYSR) 的其他问题

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GYSR 兑换为当地货币

1 GYSR 兑换 AUD
A$0.05091656
1 GYSR 兑换 GBP
0.02545828
1 GYSR 兑换 EUR
0.0308681645
1 GYSR 兑换 USD
$0.03182285
1 GYSR 兑换 MYR
RM0.1422481395
1 GYSR 兑换 TRY
1.123346605
1 GYSR 兑换 JPY
¥4.9977785925
1 GYSR 兑换 RUB
3.5479295465
1 GYSR 兑换 INR
2.7288093875
1 GYSR 兑换 IDR
Rp513.2717023355
1 GYSR 兑换 PHP
1.8447706145
1 GYSR 兑换 EGP
￡E.1.615327866
1 GYSR 兑换 BRL
R$0.19730167
1 GYSR 兑换 CAD
C$0.045824904
1 GYSR 兑换 BDT
3.802830575
1 GYSR 兑换 NGN
49.1850787315
1 GYSR 兑换 UAH
1.3400602135
1 GYSR 兑换 VES
Bs1.62296535
1 GYSR 兑换 PKR
Rs8.869028295
1 GYSR 兑换 KZT
16.7047686505
1 GYSR 兑换 THB
฿1.090887298
1 GYSR 兑换 TWD
NT$1.0460170795
1 GYSR 兑换 CHF
Fr0.028640565
1 GYSR 兑换 HKD
HK$0.2472635445
1 GYSR 兑换 MAD
.د.م0.3217290135