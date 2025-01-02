Geyser 价格 (GYSR)
今天 Geyser (GYSR) 的实时价格为 0.03182285 USD。目前其市值为 $ 309.65K USD。GYSR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Geyser 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 127.61 USD
- Geyser 当天价格变化为 +5.73%
- 其循环供应量为 9.73M USD
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今天内，Geyser 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00172519。
在过去30天内，Geyser 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0018529872。
在过去60天内，Geyser 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0004391871。
在过去90天内，Geyser 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00172519
|+5.73%
|30天
|$ -0.0018529872
|-5.82%
|60天
|$ -0.0004391871
|-1.38%
|90天
|$ 0
|--
Geyser 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.99%
+5.73%
-5.53%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
What is GYSR? GYSR is an open platform for on-chain incentives. As both a developer tool and an investment platform, GYSR is a crossroads for activity in decentralized finance. It makes yield farming and token distribution easier, more accessible, and safer for both the creator and the investor.
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|1 GYSR 兑换 AUD
A$0.05091656
|1 GYSR 兑换 GBP
￡0.02545828
|1 GYSR 兑换 EUR
€0.0308681645
|1 GYSR 兑换 USD
$0.03182285
|1 GYSR 兑换 MYR
RM0.1422481395
|1 GYSR 兑换 TRY
₺1.123346605
|1 GYSR 兑换 JPY
¥4.9977785925
|1 GYSR 兑换 RUB
₽3.5479295465
|1 GYSR 兑换 INR
₹2.7288093875
|1 GYSR 兑换 IDR
Rp513.2717023355
|1 GYSR 兑换 PHP
₱1.8447706145
|1 GYSR 兑换 EGP
￡E.1.615327866
|1 GYSR 兑换 BRL
R$0.19730167
|1 GYSR 兑换 CAD
C$0.045824904
|1 GYSR 兑换 BDT
৳3.802830575
|1 GYSR 兑换 NGN
₦49.1850787315
|1 GYSR 兑换 UAH
₴1.3400602135
|1 GYSR 兑换 VES
Bs1.62296535
|1 GYSR 兑换 PKR
Rs8.869028295
|1 GYSR 兑换 KZT
₸16.7047686505
|1 GYSR 兑换 THB
฿1.090887298
|1 GYSR 兑换 TWD
NT$1.0460170795
|1 GYSR 兑换 CHF
Fr0.028640565
|1 GYSR 兑换 HKD
HK$0.2472635445
|1 GYSR 兑换 MAD
.د.م0.3217290135