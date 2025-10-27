GetTheGirl（GTG）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00128154$ 0.00128154 $ 0.00128154 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +1.43% 涨跌幅（1D） +3.84% 漲跌幅（7D） +1.16% 漲跌幅（7D） +1.16%

GetTheGirl（GTG）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，GTG 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。GTG 的历史最高价为 $ 0.00128154，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，GTG 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.43%，过去 24 小时内变动为 +3.84%，过去 7 天内累计变动为 +1.16%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

GetTheGirl（GTG）市场信息

市值 $ 440.09K$ 440.09K $ 440.09K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 440.09K$ 440.09K $ 440.09K 流通量 823.71M 823.71M 823.71M 总供应量 823,713,514.237148 823,713,514.237148 823,713,514.237148

GetTheGirl 的当前市值为 $ 440.09K, 它过去 24 小时的交易量为 --。GTG 的流通量为 823.71M，总供应量是 823713514.237148，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 440.09K。