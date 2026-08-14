Get Shit Done 今日价格

Get Shit Done (GSD) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.10%。当前 GSD 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 GSD。

Get Shit Done 目前市值在 $ 42,887 排名第 #-，流通供应量为 999.93M GSD。过去 24 小时内，GSD 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00884348，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GSD 在过去一小时内波动了 +0.02%，过去7 天内波动了 +10.60%。过去一天，总交易量达到 --。

Get Shit Done（GSD）市场信息

市值 $ 42.89K$ 42.89K $ 42.89K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 42.89K$ 42.89K $ 42.89K 流通量 999.93M 999.93M 999.93M 总供应量 999,929,647.7799002 999,929,647.7799002 999,929,647.7799002

Get Shit Done 的当前市值为 $ 42.89K, 它过去 24 小时的交易量为 --。GSD 的流通量为 999.93M，总供应量是 999929647.7799002，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 42.89K。