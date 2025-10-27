Get Rich or Die Trying（GRODT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00222683 $ 0.00222683 $ 0.00222683 24H最低价 $ 0.00246942 $ 0.00246942 $ 0.00246942 24H最高价 24H最低价 $ 0.00222683$ 0.00222683 $ 0.00222683 24H最高价 $ 0.00246942$ 0.00246942 $ 0.00246942 历史最高 $ 0.00588249$ 0.00588249 $ 0.00588249 最低价 $ 0.00183633$ 0.00183633 $ 0.00183633 涨跌幅（1H） +1.08% 涨跌幅（1D） +1.59% 漲跌幅（7D） -7.89% 漲跌幅（7D） -7.89%

Get Rich or Die Trying（GRODT）当前实时价格为 $0.002468。过去 24 小时内，GRODT 的交易价格在 $ 0.00222683 至 $ 0.00246942 之间波动，市场活跃度显著。GRODT 的历史最高价为 $ 0.00588249，历史最低价为 $ 0.00183633。

从短期表现来看，GRODT 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.08%，过去 24 小时内变动为 +1.59%，过去 7 天内累计变动为 -7.89%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Get Rich or Die Trying（GRODT）市场信息

市值 $ 2.47M$ 2.47M $ 2.47M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 2.47M$ 2.47M $ 2.47M 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 总供应量 999,999,998.0 999,999,998.0 999,999,998.0

Get Rich or Die Trying 的当前市值为 $ 2.47M, 它过去 24 小时的交易量为 --。GRODT 的流通量为 1000.00M，总供应量是 999999998.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.47M。