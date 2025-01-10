GeroWallet 价格 (GERO)
今天 GeroWallet (GERO) 的实时价格为 0.0041393 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。GERO 兑换 USD 的价格为实时更新。
GeroWallet 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 967.60 USD
- GeroWallet 当天价格变化为 +7.97%
- 其循环供应量为 0.00 USD
在获取 MEXC 上从 GERO兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 GERO 价格信息的首选平台。
今天内，GeroWallet 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00030547。
在过去30天内，GeroWallet 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0003904055。
在过去60天内，GeroWallet 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0008613734。
在过去90天内，GeroWallet 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0019228394128377043。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00030547
|+7.97%
|30天
|$ -0.0003904055
|-9.43%
|60天
|$ +0.0008613734
|+20.81%
|90天
|$ +0.0019228394128377043
|+86.75%
GeroWallet 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.34%
+7.97%
-7.79%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Gero is an all in one solution on the Cardano blockchain. This includes Cardano native token support, non-fungible token support, staking, hardware wallet support, and in wallet DEX aggregator. The GERO token is used as a governance token as well as for transaction discounts, unlocking premium features and platform personalization.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 GERO 兑换 AUD
A$0.006705666
|1 GERO 兑换 GBP
￡0.003352833
|1 GERO 兑换 EUR
€0.004015121
|1 GERO 兑换 USD
$0.0041393
|1 GERO 兑换 MYR
RM0.018585457
|1 GERO 兑换 TRY
₺0.14653122
|1 GERO 兑换 JPY
¥0.655333976
|1 GERO 兑换 RUB
₽0.423077853
|1 GERO 兑换 INR
₹0.356352337
|1 GERO 兑换 IDR
Rp66.762893879
|1 GERO 兑换 PHP
₱0.242604373
|1 GERO 兑换 EGP
￡E.0.209283008
|1 GERO 兑换 BRL
R$0.02524973
|1 GERO 兑换 CAD
C$0.005919199
|1 GERO 兑换 BDT
৳0.504911814
|1 GERO 兑换 NGN
₦6.417487934
|1 GERO 兑换 UAH
₴0.175009604
|1 GERO 兑换 VES
Bs0.2193829
|1 GERO 兑换 PKR
Rs1.152670871
|1 GERO 兑换 KZT
₸2.18430861
|1 GERO 兑换 THB
฿0.143675103
|1 GERO 兑换 TWD
NT$0.1365969
|1 GERO 兑换 CHF
Fr0.003766763
|1 GERO 兑换 HKD
HK$0.032203754
|1 GERO 兑换 MAD
.د.م0.041558572