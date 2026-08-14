GeorgePlaysClashRoyale 今日价格

GeorgePlaysClashRoyale (CLASH) 今日实时价格为 $ 0.0082963，过去 24 小时内变化了 0.30%。当前 CLASH 兑 USD 的汇率为 $ 0.0082963 每 CLASH。

GeorgePlaysClashRoyale 目前市值在 $ 8,294,467 排名第 #-，流通供应量为 999.69M CLASH。过去 24 小时内，CLASH 的交易价格在 $ 0.00814791（低点）和 $ 0.00875908（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.082293，而历史最低价为 $ 0.00429789。

短期表现方面，CLASH 在过去一小时内波动了 -0.02%，过去7 天内波动了 -4.93%。过去一天，总交易量达到 $ 360.16K。

GeorgePlaysClashRoyale（CLASH）市场信息

市值 $ 8.29M$ 8.29M $ 8.29M 成交量（24H） $ 360.16K$ 360.16K $ 360.16K 完全稀释市值 $ 8.29M$ 8.29M $ 8.29M 流通量 999.69M 999.69M 999.69M 总供应量 999,687,786.122 999,687,786.122 999,687,786.122

GeorgePlaysClashRoyale 的当前市值为 $ 8.29M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 360.16K。CLASH 的流通量为 999.69M，总供应量是 999687786.122，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 8.29M。