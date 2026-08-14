Geojam 今日价格

Geojam (JAM) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.60%。当前 JAM 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 JAM。

Geojam 目前市值在 $ 44,080 排名第 #-，流通供应量为 7.57B JAM。过去 24 小时内，JAM 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.04712463，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，JAM 在过去一小时内波动了 +0.11%，过去7 天内波动了 -8.39%。过去一天，总交易量达到 --。

Geojam（JAM）市场信息

市值 $ 44.08K$ 44.08K $ 44.08K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 44.36K$ 44.36K $ 44.36K 流通量 7.57B 7.57B 7.57B 总供应量 8,000,000,000.0 8,000,000,000.0 8,000,000,000.0

Geojam 的当前市值为 $ 44.08K, 它过去 24 小时的交易量为 --。JAM 的流通量为 7.57B，总供应量是 8000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 44.36K。