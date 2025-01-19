GENZAI by Virtuals 价格 (GENZAI)
今天 GENZAI by Virtuals (GENZAI) 的实时价格为 0 USD。目前其市值为 $ 499.26K USD。GENZAI 兑换 USD 的价格为实时更新。
GENZAI by Virtuals 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 82.23K USD
- GENZAI by Virtuals 当天价格变化为 -41.41%
- 其循环供应量为 900.00M USD
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今天内，GENZAI by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000392186030196362。
在过去30天内，GENZAI by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，GENZAI by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，GENZAI by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000392186030196362
|-41.41%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
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GENZAI by Virtuals 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+6.30%
-41.41%
+21.08%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
GENZAI is an AI-driven platform that enhances productivity, automates trading, and streamlines crypto interactions using advanced large language models (LLMs). Key features include text-to-trade, text-to-transact, multi-wallet capabilities, and predictive AI technology from the Allora Network for ETH and BTC price forecasts. The platform also introduces AI agents like Dr. Sophia, an AI therapist on Telegram offering mental health support, and dynamic personas such as Genzai and Dude on Acid, fostering engagement on platforms like X (Twitter). GENZAI combines utility and innovation to redefine trading and productivity in the crypto space.
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