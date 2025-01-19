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Genopets KI 价格 (KI)

USD

Genopets KI (KI) 实时价格图表

$0.00103058
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-0.70%(1D)

今天 Genopets KI (KI) 的价格

今天 Genopets KI (KI) 的实时价格为 0.00103058 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。KI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Genopets KI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 920.46 USD
- Genopets KI 当天价格变化为 -0.78%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Genopets KI (KI) 价格表现 USD

今天内，Genopets KI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Genopets KI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000104937
在过去60天内，Genopets KI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000791927
在过去90天内，Genopets KI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001727208342110622

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-0.78%
30天$ -0.0000104937-1.01%
60天$ -0.0000791927-7.68%
90天$ -0.0001727208342110622-14.35%

Genopets KI (KI) 价格分析

Genopets KI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00102917
$ 0.00102917$ 0.00102917

$ 0.0010467
$ 0.0010467$ 0.0010467

$ 0.404276
$ 0.404276$ 0.404276

-0.02%

-0.78%

-0.39%

Genopets KI (KI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 920.46
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0.00
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什么是Genopets KI (KI)

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Genopets KI (KI) 资源

官网

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KI 兑换为当地货币

1 KI 兑换 AUD
A$0.0016592338
1 KI 兑换 GBP
0.0008450756
1 KI 兑换 EUR
0.0009996626
1 KI 兑换 USD
$0.00103058
1 KI 兑换 MYR
RM0.00463761
1 KI 兑换 TRY
0.0365134494
1 KI 兑换 JPY
¥0.1610487366
1 KI 兑换 RUB
0.1056241442
1 KI 兑换 INR
0.0892276164
1 KI 兑换 IDR
Rp16.8947513952
1 KI 兑换 PHP
0.060340459
1 KI 兑换 EGP
￡E.0.051941232
1 KI 兑换 BRL
R$0.006286538
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C$0.0014840352
1 KI 兑换 BDT
0.12521547
1 KI 兑换 NGN
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1 KI 兑换 UAH
0.0433977238
1 KI 兑换 VES
Bs0.05565132
1 KI 兑换 PKR
Rs0.2873050924
1 KI 兑换 KZT
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1 KI 兑换 THB
฿0.0354416462
1 KI 兑换 TWD
NT$0.0338957762
1 KI 兑换 CHF
Fr0.0009378278
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HK$0.0080179124
1 KI 兑换 MAD
.د.م0.0103470232