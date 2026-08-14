GenomesDAO GENOME 今日价格

GenomesDAO GENOME (GENOME) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.19%。当前 GENOME 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 GENOME。

GenomesDAO GENOME 目前市值在 $ 328,283 排名第 #-，流通供应量为 1.00B GENOME。过去 24 小时内，GENOME 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.058627，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GENOME 在过去一小时内波动了 +0.10%，过去7 天内波动了 -0.61%。过去一天，总交易量达到 $ 18.54。

GenomesDAO GENOME（GENOME）市场信息

市值 $ 328.28K$ 328.28K $ 328.28K 成交量（24H） $ 18.54$ 18.54 $ 18.54 完全稀释市值 $ 328.28K$ 328.28K $ 328.28K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

GenomesDAO GENOME 的当前市值为 $ 328.28K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 18.54。GENOME 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 328.28K。