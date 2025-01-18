GENIUS AI 图标

GENIUS AI 价格 (GNUS)

USD

GENIUS AI (GNUS) 实时价格图表

$7.64
$7.64$7.64
-24.90%(1D)

今天 GENIUS AI (GNUS) 的价格

今天 GENIUS AI (GNUS) 的实时价格为 7.64 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。GNUS 兑换 USD 的价格为实时更新。
GENIUS AI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 557.59K USD
- GENIUS AI 当天价格变化为 -24.92%
- 其循环供应量为 0.00 USD

在获取 MEXC 上从 GNUS兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 GNUS 价格信息的首选平台。

GENIUS AI (GNUS) 价格表现 USD

今天内，GENIUS AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -2.536273414751365
在过去30天内，GENIUS AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.5726374640
在过去60天内，GENIUS AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +2.0874122600
在过去90天内，GENIUS AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.909009793126471

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -2.536273414751365-24.92%
30天$ -1.5726374640-20.58%
60天$ +2.0874122600+27.32%
90天$ +0.909009793126471+13.50%

GENIUS AI (GNUS) 价格分析

GENIUS AI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 7.15
$ 7.15$ 7.15

$ 11.99
$ 11.99$ 11.99

$ 45.26
$ 45.26$ 45.26

+6.88%

-24.92%

+1.00%

GENIUS AI (GNUS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 557.59K
$ 557.59K$ 557.59K

0.00
0.00 0.00

什么是GENIUS AI (GNUS)

GNUS AI combines federated learning and decentralized GPU mining to create a secure, distributed, privacy-preserving AI/ML network.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

GENIUS AI (GNUS) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 GENIUS AI (GNUS) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

GNUS 兑换为当地货币

1 GNUS 兑换 AUD
A$12.3004
1 GNUS 兑换 GBP
6.2648
1 GNUS 兑换 EUR
7.4108
1 GNUS 兑换 USD
$7.64
1 GNUS 兑换 MYR
RM34.38
1 GNUS 兑换 TRY
270.6852
1 GNUS 兑换 JPY
¥1,193.9028
1 GNUS 兑换 RUB
783.0236
1 GNUS 兑换 INR
661.4712
1 GNUS 兑换 IDR
Rp125,245.8816
1 GNUS 兑换 PHP
447.322
1 GNUS 兑换 EGP
￡E.385.056
1 GNUS 兑换 BRL
R$46.604
1 GNUS 兑换 CAD
C$11.0016
1 GNUS 兑换 BDT
928.26
1 GNUS 兑换 NGN
11,900.2932
1 GNUS 兑换 UAH
321.7204
1 GNUS 兑换 VES
Bs412.56
1 GNUS 兑换 PKR
Rs2,129.8792
1 GNUS 兑换 KZT
4,055.1592
1 GNUS 兑换 THB
฿262.7396
1 GNUS 兑换 TWD
NT$251.2796
1 GNUS 兑换 CHF
Fr6.9524
1 GNUS 兑换 HKD
HK$59.4392
1 GNUS 兑换 MAD
.د.م76.7056