GENIE AI 价格 (GENIE)
今天 GENIE AI (GENIE) 的实时价格为 0.04968389 USD。目前其市值为 $ 496.84K USD。GENIE 兑换 USD 的价格为实时更新。
GENIE AI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 27.85K USD
- GENIE AI 当天价格变化为 -7.87%
- 其循环供应量为 10.00M USD
在获取 MEXC 上从 GENIE兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 GENIE 价格信息的首选平台。
今天内，GENIE AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00424425645200806。
在过去30天内，GENIE AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，GENIE AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，GENIE AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00424425645200806
|-7.87%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
GENIE AI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.36%
-7.87%
-47.57%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
enie AI is a cutting-edge platform that enables businesses and developers to create intelligent, domain-specific AI agents. These agents are designed to tackle specialized tasks across various industries by leveraging advanced capabilities such as multimodal processing, built-in memory, and seamless tool integration. The platform allows users to build, deploy, and manage AI-driven agents that are tailored to their specific needs. Whether it's for legal document analysis, cybersecurity threat detection, marketing campaign optimization, or SEO improvements, Genie AI offers pre-built agents for these applications, along with tools for creating custom agents for unique workflows.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 GENIE 兑换 AUD
A$0.079494224
|1 GENIE 兑换 GBP
￡0.0402439509
|1 GENIE 兑换 EUR
€0.0481933733
|1 GENIE 兑换 USD
$0.04968389
|1 GENIE 兑换 MYR
RM0.223577505
|1 GENIE 兑换 TRY
₺1.7607970616
|1 GENIE 兑换 JPY
¥7.7387627064
|1 GENIE 兑换 RUB
₽5.1045228586
|1 GENIE 兑换 INR
₹4.3001406795
|1 GENIE 兑换 IDR
Rp814.4898696816
|1 GENIE 兑换 PHP
₱2.9084949206
|1 GENIE 兑换 EGP
￡E.2.5025775393
|1 GENIE 兑换 BRL
R$0.2986001789
|1 GENIE 兑换 CAD
C$0.0710479627
|1 GENIE 兑换 BDT
৳6.0097633344
|1 GENIE 兑换 NGN
₦77.268385728
|1 GENIE 兑换 UAH
₴2.0906980912
|1 GENIE 兑换 VES
Bs2.68293006
|1 GENIE 兑换 PKR
Rs13.8429254318
|1 GENIE 兑换 KZT
₸26.2321002422
|1 GENIE 兑换 THB
฿1.7185657551
|1 GENIE 兑换 TWD
NT$1.6350968199
|1 GENIE 兑换 CHF
Fr0.0452123399
|1 GENIE 兑换 HKD
HK$0.3865406642
|1 GENIE 兑换 MAD
.د.م0.4998199334