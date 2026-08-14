Generational Earnings Mechanism 今日价格

Generational Earnings Mechanism (GEM) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0,00%。当前 GEM 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 GEM。

Generational Earnings Mechanism 目前市值在 $ 63.778 排名第 #-，流通供应量为 997,35M GEM。过去 24 小时内，GEM 的交易价格在 $ 0,0（低点）和 $ 0,0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GEM 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 %0,00。过去一天，总交易量达到 --。

Generational Earnings Mechanism（GEM）市场信息

市值 $ 63,78K$ 63,78K $ 63,78K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 63,78K$ 63,78K $ 63,78K 流通量 997,35M 997,35M 997,35M 总供应量 997.352.347,715669 997.352.347,715669 997.352.347,715669

Generational Earnings Mechanism 的当前市值为 $ 63,78K, 它过去 24 小时的交易量为 --。GEM 的流通量为 997,35M，总供应量是 997352347.715669，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 63,78K。