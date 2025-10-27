GeneAlpha（GA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.087988$ 0.087988 $ 0.087988 最低价 $ 0.01080574$ 0.01080574 $ 0.01080574 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -5.66% 漲跌幅（7D） -5.66%

GeneAlpha（GA）当前实时价格为 $0.01102277。过去 24 小时内，GA 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。GA 的历史最高价为 $ 0.087988，历史最低价为 $ 0.01080574。

从短期表现来看，GA 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 -5.66%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

GeneAlpha（GA）市场信息

市值 $ 63.93K$ 63.93K $ 63.93K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 110.23K$ 110.23K $ 110.23K 流通量 5.80M 5.80M 5.80M 总供应量 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

GeneAlpha 的当前市值为 $ 63.93K, 它过去 24 小时的交易量为 --。GA 的流通量为 5.80M，总供应量是 10000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 110.23K。