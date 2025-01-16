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gembox 价格 (GEM)

USD

gembox (GEM) 实时价格图表

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$0.00188246$0.00188246
+1.90%(1D)

今天 gembox (GEM) 的价格

今天 gembox (GEM) 的实时价格为 0.00188246 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。GEM 兑换 USD 的价格为实时更新。
gembox 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 91.65 USD
- gembox 当天价格变化为 +1.97%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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gembox (GEM) 价格表现 USD

今天内，gembox 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，gembox 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0006830440
在过去60天内，gembox 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0013187671
在过去90天内，gembox 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+1.97%
30天$ -0.0006830440-36.28%
60天$ -0.0013187671-70.05%
90天$ 0--

gembox (GEM) 价格分析

gembox 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00184614
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$ 0.131649
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--

+1.97%

+1.47%

gembox (GEM) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 91.65
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什么是gembox (GEM)

gembox melts NFTs with ERC20 tokens in a dynamic flywheel, where your actions drive the growth. Jump into $BOX-NFT auctions, grab daily ETH rewards, and when it's time, burn to unlock your ETH and pump up $GEM's value through a buyback-burn mechanism. Owning NFTs earns you additional rewards from $GEM trading tax, with an allocation scheme that favours the fresh players. A playground for degens! Join now.

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gembox (GEM) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 gembox (GEM) 的其他问题

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GEM 兑换为当地货币

1 GEM 兑换 AUD
A$0.0030307606
1 GEM 兑换 GBP
0.0015247926
1 GEM 兑换 EUR
0.0018259862
1 GEM 兑换 USD
$0.00188246
1 GEM 兑换 MYR
RM0.00847107
1 GEM 兑换 TRY
0.0667143824
1 GEM 兑换 JPY
¥0.293569637
1 GEM 兑换 RUB
0.1928768516
1 GEM 兑换 INR
0.1629833868
1 GEM 兑换 IDR
Rp30.8599950624
1 GEM 兑换 PHP
0.1102368576
1 GEM 兑换 EGP
￡E.0.0948195102
1 GEM 兑换 BRL
R$0.01129476
1 GEM 兑换 CAD
C$0.0026919178
1 GEM 兑换 BDT
0.2288694868
1 GEM 兑换 NGN
2.927601792
1 GEM 兑换 UAH
0.0794021628
1 GEM 兑换 VES
Bs0.10165284
1 GEM 兑换 PKR
Rs0.5252251646
1 GEM 兑换 KZT
0.99864503
1 GEM 兑换 THB
฿0.065133116
1 GEM 兑换 TWD
NT$0.0619705832
1 GEM 兑换 CHF
Fr0.0017130386
1 GEM 兑换 HKD
HK$0.0146455388
1 GEM 兑换 MAD
.د.م0.018918723