gembox 价格 (GEM)
今天 gembox (GEM) 的实时价格为 0.00188246 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。GEM 兑换 USD 的价格为实时更新。
gembox 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 91.65 USD
- gembox 当天价格变化为 +1.97%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，gembox 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，gembox 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0006830440。
在过去60天内，gembox 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0013187671。
在过去90天内，gembox 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+1.97%
|30天
|$ -0.0006830440
|-36.28%
|60天
|$ -0.0013187671
|-70.05%
|90天
|$ 0
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gembox 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
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+1.97%
+1.47%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 GEM 兑换 AUD
A$0.0030307606
|1 GEM 兑换 GBP
￡0.0015247926
|1 GEM 兑换 EUR
€0.0018259862
|1 GEM 兑换 USD
$0.00188246
|1 GEM 兑换 MYR
RM0.00847107
|1 GEM 兑换 TRY
₺0.0667143824
|1 GEM 兑换 JPY
¥0.293569637
|1 GEM 兑换 RUB
₽0.1928768516
|1 GEM 兑换 INR
₹0.1629833868
|1 GEM 兑换 IDR
Rp30.8599950624
|1 GEM 兑换 PHP
₱0.1102368576
|1 GEM 兑换 EGP
￡E.0.0948195102
|1 GEM 兑换 BRL
R$0.01129476
|1 GEM 兑换 CAD
C$0.0026919178
|1 GEM 兑换 BDT
৳0.2288694868
|1 GEM 兑换 NGN
₦2.927601792
|1 GEM 兑换 UAH
₴0.0794021628
|1 GEM 兑换 VES
Bs0.10165284
|1 GEM 兑换 PKR
Rs0.5252251646
|1 GEM 兑换 KZT
₸0.99864503
|1 GEM 兑换 THB
฿0.065133116
|1 GEM 兑换 TWD
NT$0.0619705832
|1 GEM 兑换 CHF
Fr0.0017130386
|1 GEM 兑换 HKD
HK$0.0146455388
|1 GEM 兑换 MAD
.د.م0.018918723