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Gem DEX 价格 (GEM)

USD

Gem DEX (GEM) 实时价格图表

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-0.60%(1D)

今天 Gem DEX (GEM) 的价格

今天 Gem DEX (GEM) 的实时价格为 0.00130441 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。GEM 兑换 USD 的价格为实时更新。
Gem DEX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 213.79 USD
- Gem DEX 当天价格变化为 +0.66%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Gem DEX (GEM) 价格表现 USD

今天内，Gem DEX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Gem DEX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000406690
在过去60天内，Gem DEX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000727370
在过去90天内，Gem DEX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001814577781933523

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+0.66%
30天$ -0.0000406690-3.11%
60天$ -0.0000727370-5.57%
90天$ -0.0001814577781933523-12.21%

Gem DEX (GEM) 价格分析

Gem DEX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00127718
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$ 0.00132204
$ 0.00132204$ 0.00132204

$ 0.0028069
$ 0.0028069$ 0.0028069

-0.04%

+0.66%

-0.12%

Gem DEX (GEM) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 213.79
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什么是Gem DEX (GEM)

Gem is a Layer 2 DEX with an app in Telegram for fast and cheap transfers and exchanges of assets on the TON, Ethereum, and BNB Smart Chain blockchains.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Gem DEX (GEM) 资源

官网

大家还在问：关于 Gem DEX (GEM) 的其他问题

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GEM 兑换为当地货币

1 GEM 兑换 AUD
A$0.0020740119
1 GEM 兑换 GBP
0.001043528
1 GEM 兑换 EUR
0.0012391895
1 GEM 兑换 USD
$0.00130441
1 GEM 兑换 MYR
RM0.0057263599
1 GEM 兑换 TRY
0.0466326575
1 GEM 兑换 JPY
¥0.2029140196
1 GEM 兑换 RUB
0.1270234458
1 GEM 兑换 INR
0.1128053768
1 GEM 兑换 IDR
Rp21.0388680223
1 GEM 兑换 PHP
0.0763340732
1 GEM 兑换 EGP
￡E.0.0655335584
1 GEM 兑换 BRL
R$0.0076829749
1 GEM 兑换 CAD
C$0.0018653063
1 GEM 兑换 BDT
0.1590727995
1 GEM 兑换 NGN
2.0160830519
1 GEM 兑换 UAH
0.0547721759
1 GEM 兑换 VES
Bs0.07304696
1 GEM 兑换 PKR
Rs0.3637477726
1 GEM 兑换 KZT
0.6741060439
1 GEM 兑换 THB
฿0.0441803667
1 GEM 兑换 TWD
NT$0.04304553
1 GEM 兑换 CHF
Fr0.001173969
1 GEM 兑换 HKD
HK$0.0101483098
1 GEM 兑换 MAD
.د.م0.0130049677