Gelato 今日价格

Gelato (GEL) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 GEL 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 GEL。

Gelato 目前市值在 $ 240,674 排名第 #-，流通供应量为 282.36M GEL。过去 24 小时内，GEL 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 4.21，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GEL 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +1.15%。过去一天，总交易量达到 $ 6.80。

Gelato（GEL）市场信息

市值 $ 240.67K$ 240.67K $ 240.67K 成交量（24H） $ 6.80$ 6.80 $ 6.80 完全稀释市值 $ 358.59K$ 358.59K $ 358.59K 流通量 282.36M 282.36M 282.36M 总供应量 420,690,000.0 420,690,000.0 420,690,000.0

Gelato 的当前市值为 $ 240.67K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 6.80。GEL 的流通量为 282.36M，总供应量是 420690000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 358.59K。