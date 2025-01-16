Geist ETH 价格 (GETH)

USD

Geist ETH (GETH) 实时价格图表

$3,362.9
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+4.70%(1D)

今天 Geist ETH (GETH) 的价格

今天 Geist ETH (GETH) 的实时价格为 3,362.9 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。GETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Geist ETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Geist ETH 当天价格变化为 +4.80%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Geist ETH (GETH) 价格表现 USD

今天内，Geist ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +153.14
在过去30天内，Geist ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -558.1677524900
在过去60天内，Geist ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +219.8633753900
在过去90天内，Geist ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +747.07203501

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +153.14+4.80%
30天$ -558.1677524900-16.59%
60天$ +219.8633753900+6.54%
90天$ +747.07203501+28.56%

Geist ETH (GETH) 价格分析

Geist ETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 3,187.63
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$ 3,466.84
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$ 4,851.94
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+0.32%

+4.80%

+1.03%

Geist ETH (GETH) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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什么是Geist ETH (GETH)

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Geist ETH (GETH) 资源

官网

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GETH 兑换为当地货币

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1 GETH 兑换 USD
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1 GETH 兑换 IDR
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R$20,177.4
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C$4,808.947
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