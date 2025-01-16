Geist Dai 价格 (GDAI)

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Geist Dai (GDAI) 实时价格图表

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今天 Geist Dai (GDAI) 的价格

今天 Geist Dai (GDAI) 的实时价格为 0.999997 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。GDAI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Geist Dai 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Geist Dai 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Geist Dai (GDAI) 价格表现 USD

今天内，Geist Dai 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Geist Dai 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0003545989
在过去60天内，Geist Dai 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000768997
在过去90天内，Geist Dai 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00022247

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0003545989-0.03%
60天$ +0.0000768997+0.01%
90天$ +0.00022247+0.02%

Geist Dai (GDAI) 价格分析

Geist Dai 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

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--

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Geist Dai (GDAI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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什么是Geist Dai (GDAI)

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Geist Dai (GDAI) 资源

官网

大家还在问：关于 Geist Dai (GDAI) 的其他问题

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GDAI 兑换为当地货币

1 GDAI 兑换 AUD
A$1.60999517
1 GDAI 兑换 GBP
0.80999757
1 GDAI 兑换 EUR
0.96999709
1 GDAI 兑换 USD
$0.999997
1 GDAI 兑换 MYR
RM4.4999865
1 GDAI 兑换 TRY
35.43989368
1 GDAI 兑换 JPY
¥155.94953215
1 GDAI 兑换 RUB
102.45969262
1 GDAI 兑换 INR
86.57974026
1 GDAI 兑换 IDR
Rp16,393.39081968
1 GDAI 兑换 PHP
58.55982432
1 GDAI 兑换 EGP
￡E.50.36984889
1 GDAI 兑换 BRL
R$5.999982
1 GDAI 兑换 CAD
C$1.42999571
1 GDAI 兑换 BDT
121.57963526
1 GDAI 兑换 NGN
1,555.1953344
1 GDAI 兑换 UAH
42.17987346
1 GDAI 兑换 VES
Bs53.999838
1 GDAI 兑换 PKR
Rs279.00916297
1 GDAI 兑换 KZT
530.4984085
1 GDAI 兑换 THB
฿34.5998962
1 GDAI 兑换 TWD
NT$32.91990124
1 GDAI 兑换 CHF
Fr0.90999727
1 GDAI 兑换 HKD
HK$7.77997666
1 GDAI 兑换 MAD
.د.م10.04996985