Geez PNutz（PNUTZ）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.286054 $ 0.286054 $ 0.286054 24H最低价 $ 0.328158 $ 0.328158 $ 0.328158 24H最高价 24H最低价 $ 0.286054$ 0.286054 $ 0.286054 24H最高价 $ 0.328158$ 0.328158 $ 0.328158 历史最高 $ 0.674176$ 0.674176 $ 0.674176 最低价 $ 0.129475$ 0.129475 $ 0.129475 涨跌幅（1H） -0.53% 涨跌幅（1D） -12.67% 漲跌幅（7D） -7.79% 漲跌幅（7D） -7.79%

Geez PNutz（PNUTZ）当前实时价格为 $0.285603。过去 24 小时内，PNUTZ 的交易价格在 $ 0.286054 至 $ 0.328158 之间波动，市场活跃度显著。PNUTZ 的历史最高价为 $ 0.674176，历史最低价为 $ 0.129475。

从短期表现来看，PNUTZ 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.53%，过去 24 小时内变动为 -12.67%，过去 7 天内累计变动为 -7.79%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Geez PNutz（PNUTZ）市场信息

市值 $ 117.10K$ 117.10K $ 117.10K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 117.10K$ 117.10K $ 117.10K 流通量 410.00K 410.00K 410.00K 总供应量 410,000.0 410,000.0 410,000.0

Geez PNutz 的当前市值为 $ 117.10K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PNUTZ 的流通量为 410.00K，总供应量是 410000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 117.10K。