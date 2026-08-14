GBM Tokens 今日价格

GBM Tokens (GBM) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.86%。当前 GBM 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 GBM。

GBM Tokens 目前市值在 $ 16,121.58 排名第 #-，流通供应量为 177.09M GBM。过去 24 小时内，GBM 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01994877，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GBM 在过去一小时内波动了 -0.01%，过去7 天内波动了 -93.82%。过去一天，总交易量达到 --。

GBM Tokens（GBM）市场信息

市值 $ 16.12K$ 16.12K $ 16.12K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 16.12K$ 16.12K $ 16.12K 流通量 177.09M 177.09M 177.09M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

GBM Tokens 的当前市值为 $ 16.12K, 它过去 24 小时的交易量为 --。GBM 的流通量为 177.09M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 16.12K。