Gauntlet WETH PRIME V2 今日价格

Gauntlet WETH PRIME V2 (GTWETHP) 今日实时价格为 $ 1,914.89，过去 24 小时内变化了 0.45%。当前 GTWETHP 兑 USD 的汇率为 $ 1,914.89 每 GTWETHP。

Gauntlet WETH PRIME V2 目前市值在 $ 8,826,041 排名第 #-，流通供应量为 4.61K GTWETHP。过去 24 小时内，GTWETHP 的交易价格在 $ 1,899.24（低点）和 $ 1,930.7（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 3,405.23，而历史最低价为 $ 1,778.89。

短期表现方面，GTWETHP 在过去一小时内波动了 +0.15%，过去7 天内波动了 -0.34%。过去一天，总交易量达到 $ 0.00。

Gauntlet WETH PRIME V2（GTWETHP）市场信息

市值 $ 8.83M$ 8.83M $ 8.83M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀释市值 $ 8.83M$ 8.83M $ 8.83M 流通量 4.61K 4.61K 4.61K 总供应量 4,609.159454185287 4,609.159454185287 4,609.159454185287

Gauntlet WETH PRIME V2 的当前市值为 $ 8.83M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.00。GTWETHP 的流通量为 4.61K，总供应量是 4609.159454185287，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 8.83M。